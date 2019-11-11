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Почему врачи не хотят, чтобы их спасали от смерти 

Рамблер 3 часа назад
Почему врачи, умирая, отказываются от реанимации
Фото: Pixabay
«Рамблер» публикует выдержки из колонки в WSJ доктора медицины из Южной Калифорнии Кена Мюррея о тяжелом врачебном выборе, который предстоит сделать каждому опытному медработнику.
Никто не застрахован от появления в организме новообразований, и остается только с облегчением вздохнуть, если диагностика обнаружила что-то доброкачественное. Врачи также, как и обычные люди, имеют риск заболеть чем-то злокачественным, и тогда им предстоит выбор: либо спокойно дожить положенное, либо болезненно существовать, пытаясь урвать лишние месяцы жизни. Врачи выбирают первое.
Суть в том, что человек, посвятивший себя врачеванию, видящий ежедневную агонию разных пациентов; прекрасно понимающий, что к чему, не захочет такого для себя.
Почему в таком случае врачи осуществляют такое лечение, от которого бы сами сразу же отказались?
Всему виной система, врачи, пациенты и их родственники. Первая диктует свои железобетонные условия, ставит рамки; вторые дословно им следуют; третьи отчаянно желают жить, а четвертные готовы на все, лишь бы уберечь своего близкого от смерти.
Доктора зачастую показывают свою покорность устоявшимся правилам. Если родственники кричат «сделайте все», то врачи идут и делают. Никому не нужны лишние проблемы с судебными разбирательствами и гневом близких, потерявших дорогого человека. Риск нажить себе проблем слишком велик, поэтому даже желание умирающего уйти спокойно не всегда учитывается окружающими людьми.
Так за огромные деньги родственники покупают для своего близкого человека страдания, продлевают его агонию. Пациента возят с операции на операцию, вспарывают ему живот, втыкая кучу трубок, а далее отравляя лекарствами. В случае, если у пациента смертельный диагноз, он серьезно болен или стар, то вероятность его страданий составляет почти 100%, уверяет доктор Мюррей. Но система и родственники неумолимы, а врачи не хотят проблем, прибегая к перелечиванию и продлению страданий пациента.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Кен Мюррей , Wall Street Journal
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