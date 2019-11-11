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Внимательная зрительница помогла ведущей обнаружить опасную болезнь 

Lenta.ru 2 часа назад
Зрительница разглядела у ведущей опасную болезнь
Фото: Lenta.ru
Ведущая австралийского канала Network 10 Антуанет Латуф (Antoinette Lattouf) рассказала, как сообщение от внимательной зрительницы помогло ей обнаружить болезнь щитовидной железы. Об этом сама Латуф рассказала в колонке на сайте 10Daily.
По словам ведущей, о сообщении ей рассказала редактор канала, получившая его в Facebook. Зрительница по имени Венди Маккой (Wendy McCoy) интересовалась, давно ли Латуф проверяла щитовидную железу. «Я не умничаю и не троллю. Просто обеспокоена тем, что увидела по телевизору», — добавила Маккой.
Зрительница объяснила, что заметила на шее ведущей выпуклость, которая напомнила ей похожее образование на шее у друга. Когда Латуф передали сообщение, она сначала посмеялась, но потом решила пересмотреть эфир. «Я была шокирована. У меня будто Адамово яблоко появилось», — писала ведущая.
Несколько человек в ее семье страдали заболеваниями щитовидной железы, поэтому она решила посетить специалиста. Выяснилось, что у Латуф аутоимунное заболевание и киста щитовидной железы. Опухоль оказалась доброкачественной, ведущей порекомендовали ее удалить. По словам врачей, киста расположена над гортанью, и при дальнейшем развитии могла помешать способности дышать, есть и говорить. «Твой добрый поступок, возможно, спас мою карьеру», — обратилась Латуф к Маккой.
Ранее ведущая спортивного телеканала ITV Сима Джасваль (Seema Jaswal) рассказала, как перенесла менингит и едва не умерла. Врачи не сразу оказали ей необходимую помощь, приняв симптомы болезни за передозировку наркотиками.
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