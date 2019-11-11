Россияне стали реже лечиться антибиотиками

С начала года в России отмечается снижение спроса на препараты, предназначенные для борьбы с бактериями. Доля антибиотиков в выручках аптек падает по сравнению с прошлым годом, сообщает RT.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в первые девять месяцев этого года в аптеках было приобретено 152,8 млн упаковок антибиотиков общей стоимостью 26,4 млрд рублей. Это количество упаковок на 3 млн уступает аналогичному показателю прошлого года — с января по сентябрь 2018 года россияне купили 155,5 млн упаковок лекарств.

За первые три квартала 2019 года в аптеках России было продано 3,81 млрд упаковок антибактериальных препаратов. На них жители страны потратили 739,2 млрд рублей.

Недавний опрос показал, что почти каждый пятый житель России лечит простуду чаем с малиной и куриным бульоном. Ранее британские ученые заявили, что антибиотики могут нанести вред сердцу.