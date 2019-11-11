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Мужчина съел курицу, впал в кому и остался парализован 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Мужчина съел курицу и впал в кому
Фото: Lenta.ru
Житель английского города Брайтон, графство Восточный Суссекс, съел плохо приготовленное куриное мясо и остался парализован. Об этом сообщает издание The Sun.
39-летний Ричард Джексон (Richard Jackson) съел недостаточно тщательно приготовленную курицу и получил легкое отравление. Мужчину экстренно отвезли в больницу: он бредил и терял сознание.
Врачи не сразу поняли, что с ним происходит, однако действовать нужно было оперативно. Джексона положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем его ввели в искусственную кому на десять дней. Оказалось, что отравление привело к редкой реакции организма: его иммунная система повредила позвоночник, в результате чего Джексон остался парализован ниже шеи.
Когда мужчину вывели из комы, он почти не мог двигать руками и ногами. Его отключили от искусственной вентиляции легких и сняли питательные трубки.
После больницы Джексон два месяца провел в нейрореабилитационном центре. Там его заново научили сидеть, есть, четко говорить, самостоятельно пересаживаться на инвалидное кресло, чистить зубы и садиться в машину. Парализованный мужчина снова ходит при помощи роботизированного костюма, который управляется его мозговыми волнами.
Теперь Джексон собирает деньги для покрытия счетов за лечение в реабилитационном центре.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд Райан Перри заразился поедающей мозг амебой Naegleria fowleri, когда упал в воду с гидроцикла в Саскуэханне. Заражение привело к временному параличу.
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Теги:
Новости , Ричард Джексон
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