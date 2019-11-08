Чихать хотели: чем опасны для окружающих отказавшиеся от больничного

По данным социологического опроса, 65% россиян не берут больничный и продолжают ходить на работу. Чем грозит ОРВИ на ногах? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила кандидат медицинских наук, руководитель медицинской клиники Екатерина Емельянова

— С профессиональной точки зрения, насколько опасно переносить ОРВИ на ногах?

Екатерина Емельянова: Это, конечно, чревато осложнениями. Если случилось заболевание ОРВИ, нужно отлежаться дома. Нужен покой, нужно обильное питье. Если этого не происходит, идет дополнительная нагрузка на иммунную систему, потому что на работе мы устаем. Что приводит к присоединению вторичных бактериальных инфекций. И обычное ОРВИ может закончиться пневмонией. И тогда уже госпитализация и неизвестно какой исход.

— При пневмонии госпитализация минимум 21 день. То есть, сэкономив неделю больничного, можно оказаться в больнице месяца на полтора-два.

Екатерина Емельянова: И осложнения, последствия могут тянуться длительное время. Потому что если пострадает, допустим, нервная система, начнутся менингиальные процессы, то там неизвестно чем закончится.

— Насморк, который лечат, проходит за семь дней, который не лечат — за неделю…

Екатерина Емельянова: Есть такое понятие. Но у нас еще накапливается усталость, синдром хронической усталости. В том числе из-за того, что мы постоянно на работе совершенно не отдыхаем. А если накладывается простуда, ОРВИ, я не думаю, что нужно ждать удачного исхода.

— А сколько окружающих заболевший ОРВИ может заразить на работе?

Екатерина Емельянова: ОРВИ передается воздушно-капельным путем. В местах массового скопления людей такой человек является источником инфекции. И у нас как-то не принято защищаться хотя бы маской, защищать окружающих от себя. Если человек заболел, каждые два часа он должен менять маску, чтобы не заразить окружающих.