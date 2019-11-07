Черви атакуют глазные яблоки

У жительницы Америки врачи обнаружили болезнь, которая обычно встречается только у животных. Так, у женщины в глазах было найдено несколько паразитов. Почему эта болезнь стала заражать людей — до сих пор не известно.

Как рассказала сама пострадавшая, однажды на пробежке на нее налетела стая мух. Женщина смахивала насекомых с лица и выплевывала изо рта. Спустя какое-то время она обнаружила воспаление в правом глазу.

Когда американка промывала глаз, то вытащила оттуда прозрачного червя. Сообщается, что он был не один. Обеспокоенная женщина обратилась к врачу, на что ей выписали антибактериальную мазь.

Через какое-то время неприятные ощущения стали вновь беспокоить пациентку, а мазь не помогала. Медиками был поставлен диагноз — конъюнктивит. Позже женщина достала еще одного червя, после чего паразиты ее больше не беспокоили, пишет Politeka.