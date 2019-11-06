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Приходите завтра: уралец умер после отказа врача 

Газета.Ru 6 часов назад
Приходите завтра: уралец умер после отказа врача
Фото: Газета.Ru
Страдающий от заболевания сердца 60-летний Михаил Шульга скончался после того, как в больнице города Снежинска Челябинской области его отказался принять кардиолог. Об этом порталу Znak.com сообщил адвокат семьи умершего Дмитрий Громовой. Пресс-секретарь регионального Следственного комитета Владимир Шишков заявил, что в связи с трагедией ведомство запустило проверку в отношении руководства больницы по статье УК РФ 124.1 «Ненадлежащее оказание медпомощи».
По словам юриста, проблемы с сердцем у мужчины возникли давно: только за последние годы он перенес несколько инфарктов, клиническую смерть, а также подвергся хирургическому вмешательству.
18 октября уралец снова почувствовал недомогание, однако он решил, что сможет самостоятельно добраться до медучреждения без вызова скорой. Мужчина направился медико-санитарную часть (МСЧ) №15, где работал его лечащий врач. Сотрудники больницы сказали Шульге, что попробуют провести его на прием, забрали медкарточку и ушли.
«То есть медики видели, что это за пациент, и понимали, что он не просто так пришел», — подчеркнул Громовой.
Потом пациента попросили подождать в коридоре, однако следом за ним один из медработников вышел из кабинета врача и сообщил, что сегодня доктор принять Шульгу не может. В итоге ему выдали талон на прием 1 ноября.
Дома 60-летний мужчина рассказал все супруге — к тому моменту его состояние ухудшилось, в связи с чем родственники позвонили в скорую помощь. По приезде фельдшеру понадобился аппарат для экстренной подачи кислорода, однако она вспомнил, что оставила его в машине, и попросила супругу пациента сходить за ним.
«Женщина просит баллон у водителя, который не особенно торопится, долго отряхивает ноги, чтобы не запачкать салон. Только после того, как супруга начала кричать, он отдал ей баллон с кислородом», — сообщил Громовой.
Когда жена Шульги вернулась, она увидела, как фельдшер разбрасывает подушки по комнате — выяснилось, что она потеряла упаковку от какого-то лекарства, не связанного с лечением Шульги.
В итоге медик вызвала реанимобиль — транспорт, оснащенный оборудованием для реанимации тяжелых больных. В больнице 60-летний мужчина скончался. Сначала врачи сообщили его семье, что он умер от отека легких, однако в справке значился другой диагноз — острая сердечная недостаточность. «Возможно, мужчине спасло бы жизнь рецептурное лекарство, которое мог выписать только врач. Но в больнице его не приняли», — подчеркнул адвокат.
В итоге юрист направил от супруги умершего заявление в полицию, а 6 ноября — в региональный Следственный комитет. Параллельно родственники скончавшегося мужчины ищут свидетелей, которые могли бы подтвердить, что 18 октября уральцу отказали в приеме у врача. Сотрудники и руководство ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА в свою очередь отказались комментировать трагедию.
Похожий случай произошел в Тюмени. Там 27 июня 44-летний местный житель скончался в результате продолжительной болезни после того, как врачи отказались госпитализировать его и делать операцию. Об этом рассказала 43-летняя супруга умершего Любовь Прорвина в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
По словам женщины, ее муж страдал тяжелой болезнью. В июне его состояние ухудшилось — тюменец почувствовал резкие боли. В итоге супружеская пара вместе отправилась в областную клиническую больницу №2. Там врачи зафиксировали, что мужчина нуждается в операции, однако заявили, что хирургическое вмешательство проводится только планово, и предложили встать в очередь. «Состояние с каждым днем становилось все хуже, он мог ходить только после обезболивающих препаратов и то с большим трудом», — рассказывала Прорвина.
27 июня мужчина стал испытывать невыносимые болезненные ощущения — по словам супруги, он кричал и периодически терял сознание, обезболивающие препараты также перестали действовать.
Фельдшеры, прибывшие на вызов, сделали все возможное, чтобы помочь пациенту, отметила жительница Тюмени. В первую очередь медработники позвонили в ту же областную клиническую больницу №2, чтобы предупредить о том, что вскоре туда привезут 44-летнего мужчину. Тем не менее дежурный хирург отказался принимать больного. Фельдшер снова и снова звонил в учреждение, однако тюменца так и не успели госпитализировать — вскоре его сердце остановилось.
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Теги:
Новости , Любовь Прорвина , Владимир Шишков , Федеральное медико-биологическое агентство , СКР
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