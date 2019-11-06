Мужчина 15 лет жил с ленточным червем в мозге

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, врачи извлекли из мозга пациента 12-сантиметрового ленточного червя. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ван Лэй (Wang Lei) впервые почувствовал недомогание в 2007 году. Левая сторона его тела теряла чувствительность, и он часто страдал от головной боли. Мужчина посетил несколько специалистов, которые пытались выявить болезнь. Тогда ему диагностировали злокачественную опухоль головного мозга.

Несмотря на прием назначенных медикаментов состояние китайца продолжало ухудшаться. Он начал страдать от частых припадков и провалов в памяти.

В 2018 году доктора обнаружили, что в мозгу Вана 15 лет обитает ленточный червь. Эти паразиты обычно встречаются в желудках кошек и собак и крайне редко — у людей.

Медики рекомендовали мужчине пройти курс лечения без операционного вмешательства, так как червь находился слишком близко к жизненно важным частям мозга. Поскольку медикаменты никак не повлияли на паразита, хирурги решили провести рискованную операцию.

Ван успешно перенес двухчасовую процедуру по удалению червя в больнице города Гуанчжоу. «Операция была крайне рискованной. Живой червь передвигался по мозгу мужчины. Нам пришлось извлечь его полностью, иначе оставшаяся часть могла разрастись вновь», — рассказал лечащий хирург. Он также добавил, что это уже четвертый подобный случай за год. Врач настоятельно рекомендовал соблюдать осторожность при готовке пищи и пить лишь кипяченую воду.

Сейчас Лэй восстанавливается после операции. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о жителе китайской провинции Цзянси, в мозге которого 30 лет жил ленточный червь. Врачи успешно прооперировали мужчину и извлекли паразита. По предположениям медиков, он мог попасть в организм человека, когда тот пил воду из загрязненного источника.