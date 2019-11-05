Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин скончался после визита к стоматологу 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Россиянин скончался после визита к стоматологу
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Росздравнадзор проверяет московскую стоматологическую клинику, после посещения которой скончался уроженец Республики Тыва. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, 17-летний студент жаловался на острую зубную боль. Когда у него воспалилась щека, он обратился за помощью в одну из московских клиник. Стоматолог удалил пациентку зуб, провел чистку кармана десны, назначил обследование и выписал лекарства.
После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение. Его неотложно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Врачам не удалось реанимировать больного, он скончался через месяц после удаления зуба.
В начале ноября Росздравнадзор совместно со следственным комитетом по Москве начал проверку качества и своевременности оказания услуг в стоматологической клинике, а также в больнице, где студент умер.
Видео дня. Что делать, если хрустят суставы
Последние новости
Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты 
Теги:
Новости , СКР , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы факторы успешного лечения рака
Названы факторы успешного лечения рака
Найден метод лечения всех возрастных заболеваний
Найден метод лечения всех возрастных заболеваний 2
Названы основные причины судорог в ногах
Названы основные причины судорог в ногах
Четыре способа снизить давление без таблеток
Четыре способа снизить давление без таблеток
Чем опасны мозоли на руках
Чем опасны мозоли на руках 6
Видео
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Что делать, если хрустят суставы
01:07
Что делать, если хрустят суставы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Неожиданные причины потери зрения
04:51
Неожиданные причины потери зрения
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение