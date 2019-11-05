Россиянин скончался после визита к стоматологу

Росздравнадзор проверяет московскую стоматологическую клинику, после посещения которой скончался уроженец Республики Тыва. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 17-летний студент жаловался на острую зубную боль. Когда у него воспалилась щека, он обратился за помощью в одну из московских клиник. Стоматолог удалил пациентку зуб, провел чистку кармана десны, назначил обследование и выписал лекарства.

После похода в клинику у россиянина началось сильное кровотечение. Его неотложно доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Врачам не удалось реанимировать больного, он скончался через месяц после удаления зуба.