Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина попытался на спор съесть 50 яиц за раз и скончался 

Passion.ru + ещё 3 7 часов назад
Мужчина съел на спор 50 яиц за раз и скончался
Фото: Passion.ru
Субхаш Ядав, проживающий в Индии, умер, пытаясь завершить испытание по поеданию яиц, на которое его вызвал друг.
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, 42-летний мужчина отправился на рынок вместе со своим другом. Там между ними возник спор, который они решили разрешить в ходе своеобразного соревнования. Победителю, который смог бы съесть 50 яиц, было положено 2000 рупий (около 1700 рублей по текущему курсу ЦБ).
Ядав с удовольствием согласился на эти условия и к моменту, когда ему стало плохо, он сумел управиться с 42 яйцами. Однако внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и был срочно доставлен в больницу, откуда его перевели в Институт медицинских наук последипломного образования Санджая Ганди, где он через несколько часов скончался. Врачи установили, что внезапная смерть индийца наступила в результате осложнений, вызванных перееданием белка. Полиция расследовала данное дело, но признала произошедшее несчастным случаем. Семья погибшего никак не прокомментировала трагический инцидент.
Кстати, в ходе недавнего исследования, проведенного аналитиками Sberbank SIB, россияне употребляют слишком много яиц. Среднее количество в год составляет около 280 штук на человека, что превышает норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения на 8%.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Видео дня. Когда в Россию вернутся вытрезвители
Passion.ru: последние новости
Навязчивое желание 2-летней девочки обниматься оказалось симптомом редкого вида рака Навязчивое желание 2-летней девочки обниматься оказалось симптомом редкого вида рака Из-за пристрастия к деликатесу мозг молодого мужчины 15 лет пожирал 13-сантиметровый ленточный гельминт Из-за пристрастия к деликатесу мозг молодого мужчины 15 лет пожирал 13-сантиметровый ленточный гельминт 30-летний мужчина выжил, но остался частично парализован, заразившись поедающим мозг паразитом 30-летний мужчина выжил, но остался частично парализован, заразившись поедающим мозг паразитом
Комментарии3 
Теги:
Новости , Сбербанк России , ВОЗ , Центральный банк России , Daily Mail , passion.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как бессонная ночь влияет на развитие стресса
Как бессонная ночь влияет на развитие стресса
Опасные болезни, которые легко спутать с простудой
Опасные болезни, которые легко спутать с простудой
Женщина в коме слышала все, что происходило вокруг
Женщина в коме слышала все, что происходило вокруг
Названы способы снижения давления без таблеток
Названы способы снижения давления без таблеток
Приходите завтра: уралец умер после отказа врача
Приходите завтра: уралец умер после отказа врача 22
Видео
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Метеозависимость: реальность или самовнушение
03:00
Метеозависимость: реальность или самовнушение
ЗОЖ Болезни и лекарства
К чему ведет повышенная кислотность желудка
02:23
К чему ведет повышенная кислотность желудка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Что делать, если хрустят суставы
01:07
Что делать, если хрустят суставы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Неожиданные причины потери зрения
04:51
Неожиданные причины потери зрения
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение