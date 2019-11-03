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Врач рассказал об обработке ран водкой 

Мир новостей 7 часов назад
Врач рассказал об обработке ран водкой
Фото: Pixabay.com
Кандидат медицинских наук, хирург Федор Шпаченко рассказал, что раны, ссадины и порезы обрабатывать этими жидкостями не рекомендуется. Из-за низкого содержания спирта водка не является дезинфицирующим средством. В медучреждениях раны обрабатывают, как правило, спиртом крепостью 70%. Это, по словам врача, минимальный процент, чтобы уничтожить бактерии.
Впрочем, если под рукой нет йода, зеленки и других антисептических средств, можно воспользоваться для дезинфекции водкой. Она для этой цели подойдет даже лучше, чем водопроводная или талая вода, которая сама по себе может содержать бактерии.
В ситуации, когда медицинских дезинфицирующих средств не оказалось, водка поможет «вымыть бактерии, попавшие в организм с частицами предмета, которым поранился человек».
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