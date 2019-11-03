Муж вылечился от рака, пока жена готовила похороны

Британец вылечился от рака, когда его жена уже планировала похороны

71-летний Джефф Причард переехал в хоспис, находясь на последней стадии рака. Когда к нему съехались шестеро детей и жена, чтобы проститься, они были шокированы, что он выглядит гораздо лучше, чем три недели назад. Начав лечение экспериментальным препаратом, британец выписался из больницы и ходит теперь в новом костюме, который жена ему купила на похороны.

Как пишет Mirror, в 2016 году стоматолог обнаружил у Причарда язву под языком, биопсия показала рак ротовой полости. Большую часть языка и челюсти ему удалили. Британец прошёл цикл лучевой терапии, но в 2017 году рак снова вернулся. Позже ему предложили попробовать ещё не утверждённый препарат, повышающий иммунную защиту организма. К тому времени его челюсть начала крошиться, он был не в состоянии ни глотать, ни жевать, врачи оставили ему 21 день жизни и он переехал в хоспис. Его «воскрешением» сейчас шокированы многие знакомые, которые считали, что он давно уже мёртв.

Как писал News.ru, 70-летняя тайка «воскресла», пролежав в холодном гробу три дня. Её супруг заметил дыхание жены перед тем, как тело хотели кремировать. У женщины также двигались веки. В срочном порядке родные пенсионерки вызвали медиков. Врачи провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего родственники забрали бабушку домой. Муж «воскресшей» подозревал, что жена не умерла. Он рассказал, что с её телом не происходило никаких изменений, а когда мыл его, оно двигалось.