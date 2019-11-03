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Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Бристоля Ширли Хэйр едва не умерла после того, как кот по имени Чан поцарапал ее руку. Об этом пишет Daily Star.
Женщина работала в своем саду, когда Чан когтями повредил поверхность кисти ее руки. Животное популярной сиамской породы невольно занесло в рану бактериальную инфекцию. Вскоре царапина резко покраснела, и 65-летняя англичанка почувствовала себя плохо: у нее кружилась голова, отсутствовал аппетит, болели мышцы. Спустя несколько дней поврежденная рука стала чернеть.
Ширли госпитализировали, диагностировав у нее сепсис, септический шок, отказ внутренних органов, пневмонию и некротический фасциит (инфекцию, вызываемую бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens). Медикам пришлось погрузить женщину в искусственную кому на пять дней и отрезать часть поврежденной поверхности руки. В общей сложности англичанка провела в больнице более двух месяцев.
Она рассказала журналистам, что купила Чана за 400 фунтов (около 33 тысяч рублей), когда ему было десять месяцев. «Он никогда не был добрым и набрасывался на меня при любом удобном случае, — отметила пенсионерка. — С возрастом Чан стал агрессивнее». Выписавшись из больницы, Ширли отдала кота на воспитание одной из своих дочерей. «После случившегося я просто больше не могу его видеть», — пояснила она.
В октябре сообщалось об американке, впавшей в кому после неудачного педикюра. Женщина лишилась половины левой стопы и пальцев правой ноги из-за проникшей в порез бактериальной инфекции.
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Теги:
Новости , Газета Daily Star
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