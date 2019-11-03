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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Ученые нашли связь женского храпа с онкологией
Фото: ТК «Звезда»
Эксперты пришли к выводу, что рак у женщин, страдающих апноэ во сне, встречается чаще, чем у мужчин.
В результате проведенного исследования греческие ученые выяснили, что женский храп может указывать на онкологию.
Специалисты проанализировали базу данных страдающих апноэ во сне. В ней содержится информация о десятках тысячах пациентов в возрасте старше 18 лет. У 388 из них диагностировали рак, причем чаще всего у женщин — 2,8%, показатели мужчин составил 1,7%.
После анализа ученые пришли к выводу, что риск онкозаболеваний возрастает среди женщин, которые страдают обструктивным апноэ во сне. Также храп указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой — а, возможно, и вызывает их.
Кроме того, эксперты рассмотрели связь храпа с вредными привычками, самой распространенной оказалось курение, сообщат РИА Новости.
Женщины храпят так же громко, как мужчины. 36,5% храпящих представительниц прекрасного пола признаваться в этом не желают. Среди мужчин таких оказалось только 11,7%.
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Теги:
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