Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвал основные причины судорог в ногах 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Названы основные причины судорог в ногах
Фото: News.ru
Врач-ортопед, вице-президент Немецкого общества спортивной медицины и профилактики Аксель Кляйн назвал главные причины появления судорог в ногах.
По его словам, это может быть следствием недостатка физической активности, а также симптомом серьёзного заболевания.
Если мышцы на ноге стали часто внезапно затвердевать и это состояние сопровождается сильной болью, то следует проверить щитовидную железу. Кроме того, это может быть проявлением диабета или же побочным эффектом приёма некоторых лекарств.
Кляйн также заметил, что судороги в ногах могут быть вызваны слишком тесной обувью. А появление этого недуга у пожилых людей может свидетельствовать об изменениях в суставах.
При участившихся судорогах следует обратиться к неврологу, который проведёт обследование на наличие признаков повреждения нервов или мышц.
Медик также опроверг распространённый миф о том, что добавки с магнием помогают уменьшать мышечные спазмы. По его словам, нет научных доказательств положительного влияния магния на состояние мышц, сообщает портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин посоветовал на время приёма препаратов от простуды и жара (аспирин, ибупрофен) отказаться от малины, так как она содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Серьёзный вред здоровью может нанести и сок грейпфрута, если его употреблять в сочетании с лекарствами. Он вызывает торможение фермента, ответственного за распад препарата в организме.
Видео дня. Как перестать храпеть
News.ru: последние новости
Медики назвали необычный признак скорой смерти Медики назвали необычный признак скорой смерти Учёные выявили неожиданное влияние кофе на организм человека Учёные выявили неожиданное влияние кофе на организм человека В Новосибирске и Бурятии опровергли сокращение врачей В Новосибирске и Бурятии опровергли сокращение врачей
Комментарии 
Теги:
Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота
Женщина впала в кому из-за поцарапавшего ее кота
Как заснуть за две минуты: метод военных пилотов
Как заснуть за две минуты: метод военных пилотов 1
Помогут ли чипы от Маска бороться с болезнью Альцгеймера
Помогут ли чипы от Маска бороться с болезнью Альцгеймера
Ученые нашли связь женского храпа с онкологией
Ученые нашли связь женского храпа с онкологией
Как бородинский хлеб может навредить здоровью
Как бородинский хлеб может навредить здоровью 6
Видео
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение