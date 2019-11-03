Названы основные причины судорог в ногах

Врач-ортопед, вице-президент Немецкого общества спортивной медицины и профилактики Аксель Кляйн назвал главные причины появления судорог в ногах.
По его словам, это может быть следствием недостатка физической активности, а также симптомом серьёзного заболевания.
Если мышцы на ноге стали часто внезапно затвердевать и это состояние сопровождается сильной болью, то следует проверить щитовидную железу. Кроме того, это может быть проявлением диабета или же побочным эффектом приёма некоторых лекарств.
Кляйн также заметил, что судороги в ногах могут быть вызваны слишком тесной обувью. А появление этого недуга у пожилых людей может свидетельствовать об изменениях в суставах.
При участившихся судорогах следует обратиться к неврологу, который проведёт обследование на наличие признаков повреждения нервов или мышц.
Медик также опроверг распространённый миф о том, что добавки с магнием помогают уменьшать мышечные спазмы. По его словам, нет научных доказательств положительного влияния магния на состояние мышц, сообщает портал «МедикФорум».
Ранее News.ru писал о том, что член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин посоветовал на время приёма препаратов от простуды и жара (аспирин, ибупрофен) отказаться от малины, так как она содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Серьёзный вред здоровью может нанести и сок грейпфрута, если его употреблять в сочетании с лекарствами. Он вызывает торможение фермента, ответственного за распад препарата в организме.