Врач попал в Книгу рекордов за удаление зуба

Врач попал в Книгу рекордов за удаление самого длинного зуба в истории

Стоматолог из германского города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной в 3,72 сантиметра. Пока что это самый длинный человеческий зуб в истории. Об этом пишет Daily Mail.

Уроженец Хорватии Мийо Водопийа пожаловался стоматологу Максу Лукасу на сильную боль Рентген выявил у пациента необычайно крупный зуб, который причиной отека верхней челюсти. Чтобы избавить мужчину от мучений, врачу пришлось удалить зуб.

За эту операцию доктор Лукас даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежит индийскому стоматологу, удалившему зуб длиной 3,67 сантиметров у 18-летнего студента.