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Врач попал в Книгу рекордов за удаление самого длинного зуба в истории 

Medical Note 3 часа назад
Врач попал в Книгу рекордов за удаление зуба
Фото: Medical Note
Стоматолог из германского города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной в 3,72 сантиметра. Пока что это самый длинный человеческий зуб в истории. Об этом пишет Daily Mail.
Уроженец Хорватии Мийо Водопийа пожаловался стоматологу Максу Лукасу на сильную боль Рентген выявил у пациента необычайно крупный зуб, который причиной отека верхней челюсти. Чтобы избавить мужчину от мучений, врачу пришлось удалить зуб.
За эту операцию доктор Лукас даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд принадлежит индийскому стоматологу, удалившему зуб длиной 3,67 сантиметров у 18-летнего студента.
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