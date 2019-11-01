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Названы три основные проблемы российской медицины 

Lenta.ru 44 минуты назад
Названы три основные проблемы российской медицины
Фото: Lenta.ru
Лондонский хирург-уролог Имран Муштак во время своего визита в Москву выделил три структурные проблемы российской системы здравоохранения и объяснил, почему не хочет оперировать в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В качестве первой проблемы медик выделил недостаточную централизацию. По его словам, для хорошего выполнения операций, хирург должен проводить их часто. Если же у врача два-три случая в год, он не получает опыт, а также не знает, хорошо ли у него получается.
Вторая проблема — слишком жесткая иерархическая система, при которой главврач и завотделением назначаются начальством, а не выбираются коллективом больницы. По мнению Муштака, из-за этого над врачами получается авторитарный контроль.
Еще одна проблема российской медицины заключается в неразделении труда и неумении сотрудничать, считает врач. По его словам, российские медики-руководители вынуждены в том числе заниматься финансами, и это сложно. Сам он занимает должность заведующего отделением, но над ним есть менеджер, который интересуется его мнением как врача.
Ранее президент России Владимир Путин назвал явно недостаточным объем финансирования первичного звена медицины по нацпроекту «Здравоохранение». Путин также отметил, что по-прежнему существует проблема злоупотреблений в здравоохранении. По его словам, особенно часто это явление встречается на Северном Кавказе.
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Теги:
Новости , Владимир Путин
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