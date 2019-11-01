Названы три основные проблемы российской медицины

Лондонский хирург-уролог Имран Муштак во время своего визита в Москву выделил три структурные проблемы российской системы здравоохранения и объяснил, почему не хочет оперировать в России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В качестве первой проблемы медик выделил недостаточную централизацию. По его словам, для хорошего выполнения операций, хирург должен проводить их часто. Если же у врача два-три случая в год, он не получает опыт, а также не знает, хорошо ли у него получается.

Вторая проблема — слишком жесткая иерархическая система, при которой главврач и завотделением назначаются начальством, а не выбираются коллективом больницы. По мнению Муштака, из-за этого над врачами получается авторитарный контроль.

Еще одна проблема российской медицины заключается в неразделении труда и неумении сотрудничать, считает врач. По его словам, российские медики-руководители вынуждены в том числе заниматься финансами, и это сложно. Сам он занимает должность заведующего отделением, но над ним есть менеджер, который интересуется его мнением как врача.