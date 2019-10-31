Парацетамол признали опасным

Ученые рассказали об опасности парацетамола для беременных женщин. Они отметили, что прием этого препарата увеличивает риск рождения детей с аутизмом и синдромом дефицита внимания с гиперактивностью в два раза.

Отметим, что ученые провели исследования образцов крови из пуповины. Они установили, что риск обоих заболеваний увеличивается при использовании матерью парацетамола. Также ученые выяснили, что если ребенок через пуповину сталкивался с этим лекарством, то он впоследствии сталкивался с одним из двух весьма распространенных расстройств развития, либо их сочетанием, пишет «МедикФорум».

Ранее также врачи рассказали, кому нельзя принимать аспирин. Так употреблять ацетилсалициловую кислоту для профилактики болезней сердца ни в коем случае нельзя.