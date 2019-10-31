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Назван тревожный признак скорой смерти 

Lenta.ru + ещё 1 21 минуту назад
Назван тревожный признак скорой смерти
Фото: Depositphotos
Группа ученых из США и Канады выяснила, что пожилые люди, у которых наблюдаются случайные изменения в ежедневной двигательной активности, сильнее всего подвержены риску травм, инвалидности и смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В долговременном исследовании, которое продлилось 13 лет, приняли участие 1275 человек. Специалисты контролировали физическую активность добровольцев с помощью мониторов, надетых на запястье.
Используя статистические модели, ученые продемонстрировали, что у участников, которые случайным образом начинали двигаться активнее или вести себя более спокойно в течение 1-90 минут или более двух часов, повышался риск развития слабости и инвалидности с нарушением повседневной деятельности в течение следующих 13 лет.
Люди с необычной картиной двигательной активности также умирали в 1,6 раза чаще.
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