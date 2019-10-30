Названы продукты для питания людей, больных раком

Ученые назвали продукты, которые очень важны для питания людей, страдающих от онкологии. Так, рекомендуется есть яблоки. Сообщается, что они содержат антиоксиданты, которые способны предотвратить рост раковых клеток.

Рекомендуется пить зеленый чай. Эксперты отметили, что он содержит полифенолы, которые способны препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, влияющих на рост опухолей.

Также медики советуют добавлять в блюда куркуму. Специалисты передают, что она обладает противовоспалительным эффектом.

Ученые отметили и пользу капусты. Сообщается, что она содержит вещества, которые нейтрализуют канцерогены. Кроме того капуста подавляет патологическое разрастание сосудов.

Рекомендуется включить в рацион гранаты. Они содержат эллаговую кислоту, которая помогает бороться с раком. Также эта кислота восстанавливает поврежденные ДНК.

Тем, кто страдает от онкологии, необходимо есть тыкву и морковь. Любые оранжевые овощи содержат витамин А, который ингибирует рост любых раковых клеток.

Очень полезны шалфей, розмарин, мята. Эти специи блокируют ферменты, которые способствуют распространению раковых клеток.

Сообщается, что темный шоколад замедляет рост раковых клеток, а жирная рыба оказывает противовоспалительное действие.

Противораковым коктейлем считается отвар шиповника. Он содержит витамин С, что играет огромную роль в борьбе с раком. Об этом пишет «МедикФорум».