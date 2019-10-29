Биохимик назвал причины развития рака

Лауреат Нобелевской премии по химии 2015 года Томас Линдал назвал возможные причины рака. О своих исследованиях в области «репарации ДНК» и возможных причинах онкологических заболеваний он рассказал во время выступления на фестивале Nauka 0+ в Санкт-Петербурге.

По его словам, главная проблема заключается в том, что основными факторами риска развития рака являются те же факторы, которые поддерживают жизнь: кислород и вода.

«Тело человека частично состоит из воды. Это очень слабый реагент, и было трудно представить, что он может быть вредным. Однако в то же время в организме его концентрации довольны высоки, что может привести к определенному повреждению ДНК», — пояснил химик, добавив, что то же самое можно сказать и о кислороде.

«Мы постоянно находимся под воздействием реактивного кислорода. И это не одна маленькая молекула S-аденозилметионина, есть другие, которые мы еще не изучали», — рассказал он.

Он отметил, что исследователи пытаются найти небольшие молекулы, которые повреждают ДНК. Как только ученые выяснят их механизм действия, они смогут выявить ферменты для восстановления поврежденной ДНК.

Профессор напомнил, что первая жизнь на Земле была анаэробной: организмы на планете существовали без кислорода. Появление кислорода было своего рода катастрофой, поскольку многие представители древнейшей фауны не сумели приспособиться к новым условиям жизни и погибли. Именно поэтому влияние кислорода на организм человека нельзя недооценивать, считает ученый.

Томас Линдал также назвал основные факторы риска развития рака, которые сегодня рассматривает медицина: ультрафиолет, ионизирующее излучение, диета, курение, метаболизм, ошибки репликации ДНК и эндогенное повреждение ДНК водой и кислородом.

Однако ученый уверен, что большинство из этих факторов не являются критическими для возникновения заболевания. Так, УФ-излучение может вызывать только рак кожи; с ионизирующим излучением сталкивается минимальное количество людей; в то время как курение, в основном является причиной рака легких.

По словам Линдала, роль диеты в развитии рака переоценивается, а риски, связанные с метаболизмом или ошибками репликации ДНК, очень редки. Таким образом, по его мнению, хотя этиология большинства видов рака до сих пор неизвестна, причины следует искать в самом организме.

Химик уверен, что онкологические заболевания имеют генетический фактор. Большинство видов рака вызваны мутациями генов, однако до сих мало известно о том, что их провоцирует.

По мнению Линдаля, эндогенное повреждение ДНК водой и кислородом является ключом к ответу. «Мы склонны считать эндогенное повреждение ДНК и повреждение ДНК из-за воды и кислорода очень важным», — сказал он.