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Врачи выявили, как острая диарея лечит от рака 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Врачи выявили, как острая диарея лечит от рака
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Врачи рассказали, как одна болезнь может противостоять другой. Так, использовалась мышь, у которой есть опухоль. Ей вкалывали вакцину с ослабленным ротавирусом, который провоцирует острую диарею. Этот вирус заражает раковые клетки, часть из них из-за этого погибает.
Однако у этой медали есть и обратная сторона. Эксперты отмети, что иммунная система мыши итак уже полностью ослаблена, а тут приходит еще одна инфекция, с которой иммунитет просто не может бороться. Сообщается, что такой метод лечения находится еще в стадии разработки и для человека он может быть опасен. Об этом пишет «24 канал».
Ранее сообщалось, что ученые перечислили продукты, защищающие от рака легких. Оказывается, что те, кто употребляет натуральные йогурты, реже страдает от онкологии легких.
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