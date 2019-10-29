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Ребенок вдохнул булавку: врачи решили ждать 

Yellmed 1 час назад
Ребенок вдохнул булавку: врачи решили ждать
Фото: Yellmed
13-летняя любительница вышивки иногда держала булавочки зажатыми между губами. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города столицы.
По неосторожности девочка сделала глубокий вдох, когда занималась любимым делом и удерживала колющий предмет ртом. Булавка оказалась в пищеводе.
В больнице врачам было непросто рассмотреть металлический предмет, так как накануне пациентка плотно поела. Гастроскопия оказалось малоинформативной, поэтому ей сделали рентген. Снимок показал: булавка уже в желудке.
Опытные хирурги провели консилиум. Им предстояло выбрать: проводить операцию или придерживаться активно-выжидательной тактики. Остановились на щадящем лечении: инородный предмет без проблем и опасности для организма шел по пищеварительному тракту. Предполагалось, что он покинет кишечник естественным путем.
Так и случилось. Подросток не пострадала и уже на третьи сутки выписалась из больницы домой.
Врачи напоминают: рукоделие — небезопасное занятие. Вышивать нужно в хорошо освещенном месте, а чтобы не терялись мелкие металлические предметы, лучше использовать магнит. Как обращаться с разными колющими и режущими предметами, детям должны объяснять взрослые.
Ранее Yellmed рассказывал о мальчике, который проглотил металлический конструктор — 61 круглый шарик. Из тонкого кишечника его извлекали хирурги.
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