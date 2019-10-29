Елена Малышева лечится у брата-близнеца

Теледоктор и владелица частной клиники предпочла поправлять здоровье в известной Боткинской больнице.

На прошлой неделе ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» была госпитализирована с гипертоническим кризом. На следующий день Малышеву выписали, но она успела хайпануть.

Больница — государственная, палата — элитная

В этом умении Елена Малышева может посоревноваться с Бари Алибасовым, который снимал визит врачей неотложки после отравления «Кротом» на смартфон. И Малышева не подкачала: она тоже сняла на видео медиков скорой помощи, которых вызвала на дом, а потом выложила у себя в инстаграме «познавательный» видеоролик о том, как вести себя, если у вас случился гипертонический криз. Резкий скачок давления — это вам не шутки!

Елена Малышева — любительница шок-контента, которым она наполняет выпуски своей передачи. Кажется, Елена Васильевна давно забыла, что она в первую очередь врач (окончила Кемеровский мединститут), а потом уже шоу— и бизнесвумен.

На программу Елены Малышевой из бюджета потратят 57 млн Мы уже писали о том, как теледоктор построила целую бизнес-империю. Она совладелица частной клиники «Медицинский центр Елены Малышевой», сервиса доставки «здоровой еды», так называемой «Диеты Елены Малышевой», и не только.

А вот лечиться Елена Васильевна предпочитает не в частной клинике, а в известном госучреждении — Боткинской больнице. В нее Малышеву госпитализируют не в первый раз. В 2011 году она была доставлена туда после аллергической реакции на медикаменты. Проходила лечение в элитном корпусе хирургического отделения, разумеется, в отдельной одноместной палате. Вот бы оттуда трансляцию вела — другое дело, это не всем россиянам по карману, зато интересно.

Можно предположить, что и на этот раз она попала туда же. Откроем секрет! Главный врач Боткинской больницы — Алексей Васильевич Шабунин , ее брат-близнец.

Алексей Шабунин

Скромный главврач на «Жигулях»

Боткинская больница — крупнейшее и старейшее многопрофильное учреждение здравоохранения Москвы. Рейтинг у нее высокий, отзывы хорошие, что неудивительно: врачи работают первоклассные, новейшие научные технологии, включая роботов, применяются.

Елена Васильевна, хоть и часто рекламирует свои частные услуги в медицине и диетологии, личное драгоценное здоровье доверяет родному государству и близкому человеку, брату Алексею Васильевичу.

Шабунин — высококлассный хирург и управленец с большим стажем. Он тоже окончил Кемеровский мединститут и свою карьеру начинал на малой родине, в Москву переехал после того, как здесь обосновалась сестра. Должностями никогда обделен не был.

Несколько лет назад Алексей Шабунин (тогда он был еще заведующим хирургическим отделением) сделал экстренную операцию известному криминальному авторитету Деду Хасану.

Главные врачи госучреждений обязаны отчитываться о доходах. В 2018 году Шабунин заработал 10 миллионов рублей. Для главврача такой больницы это немного (есть главврачи, которые зарабатывают по 30 миллионов). Он даже не входит в топ-10 главврачей Москвы с самыми большими зарплатами. Похоже, конек Алексея Васильевича — скромность (или мы чего-то не знаем?), потому что в качестве личного автотранспорта у него значатся «Жигули» ВАЗ-21053.

Незадолго до госпитализации Елена Малышева рассказывала россиянам в выпуске своей передачи, что использовать лекарства с истекшим сроком годности можно. Мол, фармакотерапии надо зарабатывать, а таблетки на самом деле хранятся дольше указанного срока. Интересно, саму Елену Васильевну в Боткинской больнице у брата потчевали просрочкой или все же предоставили самое свежее и лучшее?