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Парень засунул камень в ухо на 13 лет и рассказал о впечатлениях 

Lenta.ru 3 часа назад
Парень засунул камень в ухо на 13 лет
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit с ником AurumJo рассказал, как 13 лет жил с камнем в ухе. По его словам, проблему не могли решить ни врачи, ни родители, и в итоге он извлек посторонний предмет самостоятельно.
Юзер пояснил, что в девять лет по глупости засунул морскую гальку себе в правую ушную раковину и не смог достать ее обратно. Отец мальчика подумал, что тот лишь паникует и спустя несколько тщательных промываний заверил, что камень больше не внутри него.
Однако пользователь пояснил, что в течение следующих лет периодически осознавал, что галька все еще находится в его ухе. В 14-16 лет он начал испытывать проблемы с равновесием, не мог плавать под водой дольше нескольких секунд и страдал от болей при перепаде давления. AurumJo взял кусочек бумаги и заострил его так, чтобы проверить стенку уха. Он услышал скрипящие звуки и понял, что предмет все еще там. Однако обследовавший его врач заявил, что мальчик лжет о проблеме, чтобы не ходить в школу.
В 18 лет он снова решил обратиться к врачам. В этот раз медик согласился с пациентом — «у вас определенно блокада, но не знаю, камень ли это». Однако попытки специалиста извлечь гальку не увенчались успехом. Спустя еще четыре года, когда пользователю было уже 22 года, он решил вынуть камень самостоятельно.
«У меня прекрасная девушка, все хорошо, но развились регулярные головные боли, а теперь еще начались проблемы с координацией действий руками», — пояснил он свое положение на тот момент.
Он закрылся в ванной с косметическими инструментами, чтобы добиться своего. После множества попыток он успешно извлек камень.
«Боль от того, что я вынимал этот покрытый ушной серой объект, была мигренью, переходившей из левого уха в правое», — описал свои ощущения юзер.
Он также опубликовал фотографию гальки, с которой прожил около 13 лет. Гладкий камень темного цвета по размеру был меньше монеты в 10 центов. По словам AurumJo, теперь он не испытывает особых проблем, кроме редких звонов в ушах и головных болей.
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