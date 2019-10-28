Москвичи смогут существенно сэкономить на лекарствах

Госдума приняла закон о штрафах за производство «порошкового» алкоголя. Его производителей накажут на сумму от 200 до 500 тысяч рублей. Все оборудование конфискуют. А в этом выпуске тематической страницы «Спрос и предложение» мы рассказываем об изменениях на рынке лекарств, снижении среднего чека покупки, прогнозах авторынка, запрете «грязного» пальмового масла, а также о том, почему мы выбрасываем примерно десятую часть всех покупаемых продуктов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о взаимозаменяемости лекарств. В результате, как считают эксперты, на рынке станет больше недорогих и эффективных препаратов.

В законопроекте сказано, что такое оригинальный, референтный и воспроизведенный лекарственный препарат. А также вводится понятие терапевтически эквивалентных, биоэквивалентных, фармацевтически эквивалентных препаратов и взаимозаменяемых лекарств. Уточняются и параметры, по которым определяется взаимозаменяемость препаратов, что поможет создать перечень взаимозаменяемых средств.

— Региональные власти смогут устанавливать предельные размеры оптовых надбавок к фактическим, установленным производителем отпускным ценам на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших, — пояснил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников. — Также региональные власти будут размещать в интернете информацию о сумме зарегистрированных предельных отпускных цен на препараты, включенные в перечень, предельных размеров оптовых и розничных надбавок, установленных в регионе, и НДС.

Эксперт убежден: когда закон вступит в силу, существенно увеличится количество препаратов с установленной взаимозаменяемостью.

— Это приведет к улучшению конкурентной среды в сфере закупок, снижению издержек в системе здравоохранения на приобретение препаратов и к повышению охвата граждан лекарственной терапией, — заявил Костенников.

Кандидат экономических наук преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил:

— Существует утвержденный правительством РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на эти средства регулируются государством. Каждый год их утверждают специальным постановлением правительства. Государство регистрирует предельные отпускные цены производителей таких лекарств на федеральном уровне и устанавливает предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ним.

По словам эксперта, если в список ЖНВЛП попадут более дешевые препараты, которыми можно заменить дорогие, да еще и цены на них будут регулироваться, то миллионы граждан станут тратить на лекарства куда меньше денег.

Александр Мясников, главврач московской Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, уверен, что проблема дорогих лекарств во многом не экономическая и даже не административная, а сугубо психологическая.

— Люди не доверяют более дешевым аналогам, считая эти лекарства не очень эффективными или вообще подделками. Но это не так! — пояснил эксперт. — Аналоги или дженерики с аналогичным действующим веществом вполне качественны. Примерно 90 процентов дженериков не отличаются от оригинала ничем, кроме незначительных компонентов в составе. Кроме того, дешевые препараты реже подделывают, так как это слишком дорого и невыгодно. Гораздо выгоднее, согласитесь, попытаться подделать дорогое лекарство.

Почему же так дороги оригинальные препараты? Главная причина, как считает Мясников, — очень высокие затраты на их создание.

— Новый препарат может создаваться 15 лет, а инвестиции иной раз составляют 1 миллиард долларов, — пояснил эксперт.

Разумеется, новое лекарство при таких вложениях может стоить очень дорого, потому что инвестиции нужно «отбивать». Но по истечении срока действия патента выпускать такие лекарства могут другие производители. При этом закон защищает потребителей, обязывая фармакологические компании делать дженерики аналогичными оригиналу.

— Однако, надо понимать, многие фармакологические компании комбинируют препараты и продают новое средство по большим ценам. Но сэкономить все равно вполне реально: купите два разных, но дешевых лекарства, — пояснил Александр Мясников. — Аптекарь практически в любом случае может предложить более дешевый аналог запрашиваемых лекарств.

При этом, по словам эксперта, лечащий врач должен знать о решении пациента заменить назначенный препарат на дженерик.

Известный российский кардиолог, завкафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета ММА имени И. М. Сеченова Юрий Беленков рассказывает:

— Человек приходит в аптеку, и у него глаза разбегаются. Как много лекарств! На самом деле лекарств в мире не очень-то и много. Путаницу вносят различные бренды и большой разброс цен. Надо понимать, что главный компонент лекарства — действующее вещество. У разных лекарств с разными названиями и стоимостью оно часто одно и то же! По словам доктора, очень популярен миф о том, что дженерики якобы непопулярны в развитых странах.

— Это неправда. США, например, крупнейший в мире рынок дешевых препаратов-дженериков, — пояснил Беленков. — Больше того: производители нередко покупают компоненты у одних и тех же поставщиков, что доказывает фактическую идентичность их препаратов.

Также, по словам эксперта, многие убеждены, что дорогие лекарства специально назначают врачи, которые чуть ли не в сговоре с фармацевтами.

— На самом деле выбор за вами, пациентами. Врач, как правило, советует действующее вещество. А вы, исходя из многих соображений, финансовых, ментальных, и убеждений, выбираете лучший для вас препарат, — пояснил Беленков. — Главное, чтобы вы его принимали регулярно и в правильной дозировке.

КСТАТИ

По оценке Александра Мясникова, главного врача Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, можно существенно сэкономить на покупке дженериков.

— Так, в сегменте противовоспалительных эффективен ибупрофен, из жаропонижающих — парацетамол, противовирусных — ацикловир, противогрибковых — флуконазол. Среди пищеварительных ферментов эффективен панкреатин, — отмечает Мясников.

При этом надо учитывать, что назначение препаратов — прерогатива врача, и следовать инструкции.

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