Врачи предупредили о смертельной опасности храпа

С этим назойливым звуком хоть раз в жизни сталкивался каждый из нас, если не дома, то в поезде, например. Храп раздражает, утомляет, становится причиной бессонницы. Более того, этот звук может быть предвестником опасных болезней.

Многие специалисты считают храп сигналом тревоги, не реагировать на который — преступление. Такого мнения придерживается врач-сомнолог Ирина Царева

По ее словам, храп — это не просто дурная привычка или наглый вызов родным, которые делят квартиру с «храпуном». Это настоящая патология, от которой человек может даже умереть.

— Храп принято условно делить на опасный для жизни и неопасный. Второй вариант мешает окружающим, не дает возможности выспаться и получить удовольствие от сна. А вот о первом случае стоит поговорить подробнее, — продолжает эксперт.

Врач вспомнила одно из исследований, согласно которому 40 процентов семейных пар регулярно не высыпается из-за храпа своей второй половинки, а 25 процентов из них общей кровати предпочитают другую комнату. Сам виновник «музыкальной симфонии» не помнит о своих ночных «подвигах», и вместо утреннего кофе получает скандал от второй половинки. Но эксперт предупреждает — не спешите убегать от своего «храпуна». Возможно, он находится в смертельной опасности, и именно вы можете спасти его от летального исхода.

— По статистике, в нашей стране ежегодно от инфаркта умирает более 100 тысяч человек, а от инсульта свыше 50 тысяч. И среди них в три раза больше храпунов, чем людей, у которых нет этой проблемы, — говорит врач. — Кроме того, выявлена любопытная закономерность: храпуны в десять раз чаще остальных попадают в ДТП.

В момент храпа, происходит расслабление всех мышц тела, в том числе в умиротворение приходят мышцы мягкого неба. Происходит западение языка, вызывающее вибрацию из-за поступающего воздуха. И мы слышим знакомый специфический звук с разными тембрами, в зависимости от того, кто издает их — мужчина или женщина.

При этом эксперт отмечает, что глотка храпящего человека работает, как музыкальная труба. Когда человек выдыхает, дыхательные пути на уровне глотки расслабляются и опускаются. При следующем вдохе струи воздуха приводят в движение маленький язычок. Он начинает биться о стенки слизистой и производить звуки. Врач говорит, что иногда громкость «мелодии» с которой воздух проходит через узкие дыхательные пути, достигает 90 децибел. С такой же мощью звучит двигатель фуры.

Патология это имеет название — ранхопатия. По статистике, ею страдают 70 процентов мужчин и 30 процентов женщин после 30 лет. Причиной этого недуга может стать все, что угодно.

— Это могут быть слабые мышцы мягкого неба, играет роль и лишний вес: мужчинам достаточно стать на 20 процентов тяжелее нормы, а женщинам на 30-40 и они «зазвучат». Очень часто храп усиливается у тех, кто употребляет алкоголь и табак, — говорит Царева. — К примеру, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обожал коньяк и сигары, но своими ночными трелями он вынудил леди Черчилль сбежать из супружеского ложа в изолированную спальню.

Но как избавиться от этого недуга? Врачи отмечают, что в 25 процентах случаев от храпа помогает более низкая и жесткая подушка, а также полоскание носоглотки перед сном морской водой. Помимо слабости мягкого неба, причиной болезни может быть искривленная носовая перегородка. Могут храпеть даже дети из-за аденоидов. При ангинах храп усиливается, поскольку воспаляются миндалины.

Существует такое мнение, что если перевернуть на бок человека, то он перестанет храпеть. Но не всегда этот метод работает. По словам кандидата медицинских наук, врача-отоларинголога Владимира Савкова, все зависит от того, насколько долго явление существует.

— Храп на начальной стадии действительно развивается только на спине и уже потом появляется на боку и даже на животе, — рассказал он «Вечерней Москве».

Если вы начали храпеть на боку, либо в другом положении, стоит подумать: это только храп или что-то более опасное, к примеру, апноэ — остановка дыхания во сне. Эксперт отмечает, что существуют различные средства, которые могут помочь на ранних стадиях. Например, эффективные упражнения для дыхательных мышц и на мышцы глотки.

— Допустим, можно ходить на пяточках дома. Это укрепит подъязычную область, кроме того, можно при открытом рте произносить звук «и», этот звук подтягивает мышцы неба.

Помогут также и спреи от храпа, если нет аллергии. Издающим неприятные звуки стоит также отказаться от алкоголя и курения, чтобы лечение было эффективным, — предупреждает врач. Также можно прибегнуть к оперативному вмешательству, но есть ряд противопоказаний. Допустим, если человек имеет большой вес и у него есть апноэ, то операция на мягком небе будет под запретом. Эксперт рекомендует — если вы чувствуете, что храп мешает вам и вашим близким полноценно жить, это повод обратиться к профессионалам.