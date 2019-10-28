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Выявлены предотвращающие рак продукты 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Выявлены предотвращающие рак продукты
Фото: Lenta.ru
Диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) и йогурта связана с низким риском развития рака легких. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильта (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали данные, полученные при участии 1,4 миллиона взрослых жителей США. Добровольцы были разделены на пять групп в зависимости от уровня потребления клетчатки и йогурта. Оказалось, что у тех, кто ел много йогурта и пищевых волокон, риск заболевания раком снижался на 33 процента по сравнению с группой, где люди не употребляли йогурт или клетчатку.
Эффект может быть связан с наличием пребиотиков — компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, однако стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Снижение вероятности заболевания наблюдалось у курильщиков, в том числе бывших, а также у никогда не куривших людей. Связь также была выявлена у добровольцев различного пола и национальностей.
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