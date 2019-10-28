Выявлены предотвращающие рак продукты

Диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) и йогурта связана с низким риском развития рака легких. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Университета Вандербильта (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные, полученные при участии 1,4 миллиона взрослых жителей США. Добровольцы были разделены на пять групп в зависимости от уровня потребления клетчатки и йогурта. Оказалось, что у тех, кто ел много йогурта и пищевых волокон, риск заболевания раком снижался на 33 процента по сравнению с группой, где люди не употребляли йогурт или клетчатку.

Эффект может быть связан с наличием пребиотиков — компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, однако стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике. Снижение вероятности заболевания наблюдалось у курильщиков, в том числе бывших, а также у никогда не куривших людей. Связь также была выявлена у добровольцев различного пола и национальностей.