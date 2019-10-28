Кожура апельсина поможет от инфаркта и рака

Апельсиновую кожуру признали лекарством от инфаркта и рака

Апельсиновая кожура может предотвратить развитие смертельно опасных заболеваний, выяснили американские ученые. Эксперимент, проведенный во Флоридском университете, показал, что экстракт апельсиновой цедры улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Мыши, которым давали это вещество, реже страдали от проблем с сердцем и не набирали лишний вес, даже если их кормили жирными продуктами, сообщает United Press International.

Авторы научной работы установили, что цедра препятствует образованию триметиламина — это соединение, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, повышает жесткость артерий и повреждает стенки сосудов.

В дальнейшем они намерены перейти к опытам на людях. Для этого не потребуется специальных разрешений — добровольцам просто будут выдавать апельсиновые напитки и отслеживать состояние их здоровья.

Другое исследование показало, что апельсиновая кожура помогает бороться с раком. Крем с экстрактом цедры дал положительный эффект при лечении меланомы.

Эксперты отметили, что апельсиновая кожура очень богата антиоксидантами. Ее часто применяют в народной медицине, но с научной точки зрения терапевтический потенциал цедры никогда не изучался.

В настоящее время ведутся исследования, посвященные влиянию апельсиновой кожуры на рак молочной железы.