Врачи перечислили мифы о причинах развития рака

Медики опровергли самые распространенные мифы, связанные с развитием рака. Так, стресс и излучение мобильного телефона не способствуют его развитию.

Одним из самых популярных заблуждений является представление, что излучение мобильного телефона вызывает рак мозга. В действительности, использование смартфона не приводит к развитию данной болезни. Это было подтверждено крупным исследованием, которое проводилось в 13 странах мира и в котором приняли участие свыше десяти тысяч человек.

Второй по популярности миф говорит о том, что стресс способствует развитию рака. Тем не менее, последние исследования не смогли установить прямой взаимосвязи между развитием онкологических заболеваний и стрессом. Хотя некоторыемедикипродолжают утверждать, что определенные гормоны стресса способствуют развитию опухолей.

Кроме того, врачи доказали отсутствие взаимосвязи между употреблением молока и рака кишечника. Исследователи доказали, что молоко является совершенно безвредным, если человек его пьет в умеренных количествах. Помимо этого, в некоторых странах, наоборот, рекомендуют пить молоко каждый день. Так, в Германии суточная норма молока составляет около четверти литра, сообщает «МедикФорум».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врачи перечислили десять симптомов рака желчного пузыря. Так, об этом может свидетельствовать желтизна кожи и глаз. Кроме того, шелушение и зуд кожных покровов также могут указывать на рак желчного пузыря.

Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин