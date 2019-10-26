Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи перечислили мифы о причинах развития рака 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Врачи перечислили мифы о причинах развития рака
Фото: depositphotos.com
Медики опровергли самые распространенные мифы, связанные с развитием рака. Так, стресс и излучение мобильного телефона не способствуют его развитию.
Одним из самых популярных заблуждений является представление, что излучение мобильного телефона вызывает рак мозга. В действительности, использование смартфона не приводит к развитию данной болезни. Это было подтверждено крупным исследованием, которое проводилось в 13 странах мира и в котором приняли участие свыше десяти тысяч человек.
Второй по популярности миф говорит о том, что стресс способствует развитию рака. Тем не менее, последние исследования не смогли установить прямой взаимосвязи между развитием онкологических заболеваний и стрессом. Хотя некоторыемедикипродолжают утверждать, что определенные гормоны стресса способствуют развитию опухолей.
Кроме того, врачи доказали отсутствие взаимосвязи между употреблением молока и рака кишечника. Исследователи доказали, что молоко является совершенно безвредным, если человек его пьет в умеренных количествах. Помимо этого, в некоторых странах, наоборот, рекомендуют пить молоко каждый день. Так, в Германии суточная норма молока составляет около четверти литра, сообщает «МедикФорум».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врачи перечислили десять симптомов рака желчного пузыря. Так, об этом может свидетельствовать желтизна кожи и глаз. Кроме того, шелушение и зуд кожных покровов также могут указывать на рак желчного пузыря.
Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин
Видео дня. Почему колет в боку и опасно ли это
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Нарколог назвал основные симптомы алкоголизма Нарколог назвал основные симптомы алкоголизма Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли грозит старческим слабоумием Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли грозит старческим слабоумием Ученые доказали опасность пищевых упаковок для мозга Ученые доказали опасность пищевых упаковок для мозга
Комментарии1 
Теги:
Новости , ФедералПресс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая группа крови считается самой опасной
Какая группа крови считается самой опасной8
Как перезагрузить истощенную печень
Как перезагрузить истощенную печень5
Симптомы, указывающие на злокачественную опухоль
Симптомы, указывающие на злокачественную опухоль1
Неприятный запах изо рта: как избавиться
Неприятный запах изо рта: как избавиться
Какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
Какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Что будет с российской генетикой
03:29
Что будет с российской генетикой
Наука
По тюменскому селу бродит странная болезнь
05:02
По тюменскому селу бродит странная болезнь
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение