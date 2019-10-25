Врачи вытащили из пищевода ребенка батарейку

Врачи вытащили из пищевода восьмимесячного ребенка батарейку, которую тот проглотил месяц назад, сообщает Агентство "Москва".

Родители обратили внимание на то, что малыш стал плохо есть. Появилась рвота, мальчик начал быстро терять вес.

В отделение торакальной хирургии детской городской клинической больницы святого Владимира он поступил в тяжелом состоянии. Обследование провели в первые часы, было назначено лечение.

Оказалось, что ребенок проглотил литиевую батарейку в форме таблетки, которая застряла в области второго физиологического сужения. Пищевод там находится в непосредственной близости к дуге аорты.

Месяц батарейка стояла в пищеводе, окисляясь и вызывая воспаление и ожог слизистой. Заведующий отделением торакальной хирургии Дмитрий Хаспеков извлек аккумулятор вместе с семечкой, орехом и маленьким кусочком металла.

После купирования воспалительного процесса медикам пришлось восстанавливать просвет пищевода, который оказался закрыт ниже уровня стояния батарейки. Сейчас ребенок выписан домой с полностью восстановленным пищеводом, его жизни ничего не угрожает.

На прошлой неделе сообщалось, что врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли мужчину, проглотившего часть ложки. 44-летний пациент рассказал, что столовый прибор проглотил на спор. Он надеялся, что ложка выйдет естественным путем.