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Апельсиновые корки защитят от рака и болезней сердца 

express-novosti.ru 1 час назад
Апельсиновые корки защитят от рака
Фото: express-novosti.ru
Исследователи из Техаса и Флориды сделали неожиданное открытие. При этом они действовали не в коллаборации, а автономно друг от друга, что делает их выводы ещё более точными. Эксперимент проводили с обычной апельсиновой коркой, которые большинство из нас выбрасывает. Между тем, эти органические отходы могут спасти кого-то от рака и инфарктов.
Как стало известно ИА "Экспресс-Новости", учёные из Флоридского университета кормили грызунов корками. Оказалось, что мыши, которые ели корки, меньше страдали от заболеваний сердца и сосудов. Интересно, что грызуны совершенно не набирали лишний вес, несмотря на то, что "сидели" на диете с высоким содержанием жиров. Один из исследователей по имени Ю Ван сообщил, что апельсиновая корка будет сдерживать набор веса и у человека. Жировые накопления будут таять, даже если человек через день уплетает гамбургеры и хотдоги. От инфаркта корка защищает благодаря витаминам и другим соединениям. Они не дают образовываться триметиламину в ЖКТ. Это вещество часто провоцирует болезни сердца и сосудов, повреждая их стенки.
Учёные считают, что тестировать кожуру на человеке можно уже сейчас. Специальных разрешений для этого не нужно. Добровольцев не будут кормить корками в "чистом виде". Проще регулярно добавлять измельчённую кожуру в смузи, а потом отслеживать изменения в организме.
В Техасском университете тоже в течение долгого времени изучали влияние апельсиновой корки на вероятность возникновения рака. Выяснилось, что крем для кожи с добавлением апельсина помогает предотвратить меланому. В частности, кожура содержит много антиоксидантов, которые очищают верхние слои кожи и не оставляют онкологии шансов. Сейчас учёные из Техаса получили грант на сумму больше миллиона долларов на исследования апельсиновых отходов и их влияния на профилактику рака груди.
Любопытно, что поставщики цитрусовых уже узнали об огромных суммах, выделенных на эксперименты. Они звонят учёным и пишут им письма, чтобы предложить свою продукцию и узнать, какие именно виды апельсинов вскоре будут востребованы.
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