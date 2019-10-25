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Названа польза зеленого чая в борьбе с опасными болезнями 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа польза зеленого чая в борьбе с болезнями
Фото: Depositphotos
Группа исследователей из Китая обнаружила, что зеленый чай можно использовать для клеточной терапии, в ходе которой специфическое вещество активирует группу внедренных в организм стволовых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
Специалисты изучили свойства протокатеховой кислоты (PCA), которая вырабатывается организмом при употреблении зеленого чая. Сначала ученые получили эмбриональные клетки почек человека, которые изменяют свою активность в ответ на присутствие PCA. Эти клетки вводились мышам, которых затем поили зеленым чаем, в результате чего клетки активировались.
В ходе других экспериментов исследователям удалось использовать протокатеховую кислоту для улучшения работы системы редактирования генов CRISPR. CRISPR способна относительно точно вносить изменения в конкретный участок ДНК, однако при этом все равно возникают побочные замены в нуклеотидной цепи других участков. Кроме того, для мышей и обезьян зеленый чай оказался удобным способом активировать клетки, имплантированные в поджелудочную железу для лечения диабета.
Использование зеленого чая в качестве механизма удаленного контроля за деятельностью клеток не привело к каким-либо заметным побочным эффектам, таким как воспалительная реакция или увеличение количества лейкоцитов в крови.
Клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и раком, а также против трудноизлечимых сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний
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