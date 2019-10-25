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Доказана опасность пищевых упаковок для мозга 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Доказана опасность пищевых упаковок для мозга
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Ученые Медицинской школы Икана в Маунт-Синай (США) и Университета Карлстада (Швеция) выяснили, что химические вещества в составе пищевых упаковок и содержащиеся в пище, попадая в организм беременных женщин, могут вызывать задержки в умственном развитии у детей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 718 женщин, находящихся на первом триместре беременности. Специалисты измерили 26 химических веществ в образцах крови и мочи испытуемых, включая бисфенол А (содержится в пластиковых контейнерах), пестициды, фталаты и другие химикаты. Известно, что некоторые из веществ, например, бисфенол, нарушают эндокринную деятельность активность у людей.
Наблюдения за родившимися детьми показали, что высокое содержание химикатов в крови матерей во время беременности способствовало более низкому коэффициенту интеллекта у семилетних сыновей и дочерей. При этом наиболее низкие показатели были зафиксированы у мальчиков. Самое негативное воздействие оказал бисфенол.
Обеспокоенность вызвали и другие химические вещества, включая пестицид хлорпирифос, полифторалкильные вещества (содержатся в чистящих средствах), триклозан в антибактериальном мыле и фталаты, которые присутствуют в мягких поливинилхлоридных пластиках и косметике.
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