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Кто и в каких странах может воспользоваться правом на эвтаназию 

Рамблер 1 час назад
Кто и где смог воспользоваться правом на эвтаназию
Фото: depositphotos.com
Марике Верворт, паралимпийская чемпионка из Бельгии, добровольно ушла из жизни. Информация об этом появилась в СМИ 23 октября. Чтобы получить право на эвтаназию, женщине пришлось пройти множество тестов и собрать целый пакет документов. Женщина заранее подготовилась, поэтому необходимые бумаги были собраны еще в 2008 году. Спортсменка говорит, что именно возможность воспользоваться этим правом давала ей силы жить дальше. Подробнее в этой спорной теме разбирался "Рамблер".
В России ускорение наступления смерти запрещено статьей 45 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Максимум, на что могут рассчитывать пациенты и их родственники, это воспользоваться правом отказа от медицинского вмешательства. Например, отключение от аппарата ИВЛ, искусственного питания и гидратации и т.д.
Правом на эвтаназию хотели бы воспользоваться некоторые из неизлечимых больных и люди, качество жизни которых неизменно ухудшается с каждым днем.
Так, например, австралийский ученый Дэвид Гудолл специально прилетел в Швейцарию, чтобы уйти в последний путь по закону. Ему было 104 года. Он говорил, что "уже устал жить".
Также правом на смерть воспользовались и престарелые голландцы Ник и Трис Эльдерхорсты. Им было по 91 году, когда они решили уйти в последний путь. Пара вместе прожила всю жизнь и умереть они хотели в один день. Ник и Трис долго взвешивали все "за" и "против" прежде чем принять такое решение, но очень боялись, что если умрет кто-то один, то второму придется провести остаток дней в доме для престарелых — этого они хотели меньше всего.
Неизлечимые больные находят утешение в добровольном уходе из жизни. Но законодательно эвтаназия разрешена лишь в нескольких странах мира: Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Швейцарии, в нескольких штатах Америки (Орегон, Вашингтон, Монтана, Вермонт и Калифорния), в Канаде и Колумбии.
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Новости , Дэвид Гудолл
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