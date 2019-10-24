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Названа неожиданная причина болезни Альцгеймера 

Рамблер 1 час назад
Стало известно, кто больше подвержен слабоумию или болезни Альцгеймера. Соответствующее исследование провели американские специалисты, которые 10 лет анализировали показатели 1628 японских мужчин и женщин в возрасте от 60 лет.
Выяснилось, что участники с самым высоким уровнем трансжиров (насыщенные жиры, в основном в составе искусственно-ароматизированных масел) на 52-74% чаще заболевают деменцией, чем участники с более низкими показателями.
Зачастую такие трансжиры содержатся в жаренной еде, фаст-фуде, замороженной пицце, маргарине или сливках для кофе.
Ранее "Рамблер" рассказывал о способах снизить риск развития деменции.
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