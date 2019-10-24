Младенческая смертность в Подмосковье снизилась

Показатель младенческой смертности в Подмосковье за последние шесть лет сократился почти вдвое — на 44,3 процента, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева . Ее цитирует РИАМО в четверг, 24 октября.

«Только в этом году врачи спасли на 21,6 процента новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила Лазарева.

По ее словам, обеспечение высококвалифицированной медицинской помощью будущих мам и новорожденных является приоритетной задачей. Она подчеркнула, что подмосковные специалисты регулярно повышают уровень квалификации.

«У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы», — рассказала Лазарева, пояснив, что при необходимости качественную помощь врачи окажут в любом районе.

Всего в регионе работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, а также 34 родильных дома. Все они оснащены современным оборудованием, говорится на сайте областного правительства.