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Младенческая смертность в Подмосковье снизилась 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Младенческая смертность в Подмосковье снизилась
Фото: Lenta.ru
Показатель младенческой смертности в Подмосковье за последние шесть лет сократился почти вдвое — на 44,3 процента, рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева. Ее цитирует РИАМО в четверг, 24 октября.
«Только в этом году врачи спасли на 21,6 процента новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила Лазарева.
По ее словам, обеспечение высококвалифицированной медицинской помощью будущих мам и новорожденных является приоритетной задачей. Она подчеркнула, что подмосковные специалисты регулярно повышают уровень квалификации.
«У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы», — рассказала Лазарева, пояснив, что при необходимости качественную помощь врачи окажут в любом районе.
Всего в регионе работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, а также 34 родильных дома. Все они оснащены современным оборудованием, говорится на сайте областного правительства.
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Новости , Светлана Лазарева , РИАМО
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