Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые обнаружили уничтожающее раковые клетки вещество 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Найдено уничтожающее раковые клетки вещество
Фото: Вечерняя Москва
Британские ученые совместно с коллегами из Германии выяснили, что уабаин может избирательно уничтожать стареющие клетки, которые образуются при развитии рака или из-за воздействия химиотерапии. Вещество входит в состав препаратов от аритмии и сердечной недостаточности.
Специалисты протестировали уабаин на стареющих клетках мышей. Оказалось, что вещество уничтожало предраковые поражения печени.
Авторы исследования считают, что препараты, в состав которого входит уабаин, могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний.
Ученые отметили, что старение клеток вызывает артрит, атеросклероз и фиброз. Создание лекарств, уничтожающих стареющие клетки, позволит существенно повысить качество жизни людей.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.
Как избавиться от боли без таблеток
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые нашли способ продления жизни Ученые нашли способ продления жизни Доктор Мясников раскритиковал шведского ученого за призыв к каннибализму Доктор Мясников раскритиковал шведского ученого за призыв к каннибализму Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле» Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иммунные клетки восстанавливают мозг, пока мы спим
Иммунные клетки восстанавливают мозг, пока мы спим
Нехватка каких витаминов может провоцировать рак
Нехватка каких витаминов может провоцировать рак
Какие продукты чистят кровь
Какие продукты чистят кровь5
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Что такое ожирение легких
Что такое ожирение легких
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Как организм намекает на железодефицитную анемию
03:16
Как организм намекает на железодефицитную анемию
Болезни и лекарства
Признаки того, что пора бросать пить
01:40
Признаки того, что пора бросать пить
ЗОЖ
Как правильно принимать лекарства
14:52
Как правильно принимать лекарства
Болезни и лекарства
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
01:53
Раскрыта серьезная опасность малых доз спиртного
Болезни и лекарства
Как печень восстанавливается после алкоголя
02:37
Как печень восстанавливается после алкоголя
ЗОЖ
В больницах выявлены очаги кори
01:00
В больницах выявлены очаги кори
Новости
Как отбелить зубы, изменив диету
03:12
Как отбелить зубы, изменив диету
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение