Найдено уничтожающее раковые клетки вещество

Ученые обнаружили уничтожающее раковые клетки вещество

Британские ученые совместно с коллегами из Германии выяснили, что уабаин может избирательно уничтожать стареющие клетки, которые образуются при развитии рака или из-за воздействия химиотерапии. Вещество входит в состав препаратов от аритмии и сердечной недостаточности.

Специалисты протестировали уабаин на стареющих клетках мышей. Оказалось, что вещество уничтожало предраковые поражения печени.

Авторы исследования считают, что препараты, в состав которого входит уабаин, могут быть использованы для лечения онкологических заболеваний.

Ученые отметили, что старение клеток вызывает артрит, атеросклероз и фиброз. Создание лекарств, уничтожающих стареющие клетки, позволит существенно повысить качество жизни людей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.