Нехватка каких витаминов может провоцировать рак

Нехватка витаминов может провоцировать рак

Злокачественные новообразования — один из самых непредсказуемых недугов. Ученые всего мира пытаются найти универсальное лекарство от рака и опередить причины его появления. Уже доказано, что определенные виды онкозаболеваний провоцирует курение, чрезмерное употребление алкоголя, неблагоприятные экологические факторы, хроническое воспаление. Недостаток определенных витаминов, оказывается тоже вносит свою лепту. Многие научные исследования это подтверждают.

В журнале «Лекции для врачей» была напечатана научная статья экспертов из Российского университета дружбы народов совместно с представителями одной из крупных столичных клиник под названием «Витамин D и гормональный канцерогенез при раке предстательной железы».

Там рассказывается о том, как важнейший витамин связан с возникновением заболевания. Витамин D объединяет целую группу сходных по химическому строению веществ: D1, D2, D3, D4, D5. Все, кроме витамина D3, можно получить из пищи. Синтез D3 происходит благодаря воздействию солнечного света.

В классическом понимании витамин D3 вообще не витамин. По своему составу и физиологическим свойствам он ближе к стероидным гормонам. Его достаточный уровень жизненно необходим человеку. Последние исследования учёных показали, что низкий уровень витамина D3 тесно связан с высоким риском общей смертности, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, артериальной гипертензией.

Витамин D выполняет важные физиологические функции в организме, нарушение которых может запускать избыточную клеточную пролиферацию (разрастание — News.ru), снижение апоптоза (клеточной гибели — News.ru) и усиление неоангиогенеза (образование новых кровеносных сосудов — News.ru) — ключевые молекулярные механизмы развития любой злокачественной опухоли, — сказано у научной статье.

«Учёными из разных стран получены убедительные данные о том, что в механизмах канцерогенеза существенную роль играют гормональные факторы», — отмечено в работе.

Особенно когда речь идет о таких распространенных гормонозависимых опухолях, как рак молочной железы и предстательной железы.

Складывается парадоксальная ситуация. Многие люди избегают солнца из-за боязни ускоренного фотостарения и меланомы. Но это проводит к тому, что, из-за прогрессирующего дефицита витамина D3 человек имеет повышенный риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В журнале «В помощь практикующему доктору» в прошлом году была напечатана научая статья «Роль витаминов в профилактике рака и их влияние на эффективность противоопухолевой терапии». Работа написана экспертами из нескольких организаций, в том числе из федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН).

«Дефицит витамина А (содержится в рыбьем жире, печени трески, молоке — News.ru) является причиной возникновения многих видов рака», — говорится в работе.

Он способствует нарушению процессов роста клеток и разрастанию тканей. Его достаточное потребление, наоборот, снижает вероятность онкологических заболеваний.

Более высокое потребление витамина А и его уровни в крови ассоциированы со снижением риска рака шейки матки, — описано в статье.

Также практически все витамины группы В проявляют противоопухолевые эффекты, отмечают авторы исследования. Например, нужное количество витамина B12 в организме защищает от плоскоклеточного рака шейки матки. Он содержится в печени, говядине, свинине. Недостаток вещества увеличивает риск развития рака молочной железы. Особенно у женщин в постменопаузе.

Также адекватное потребление витамина B6 (содержится в пивных дрожжах, пшеничных отрубях, субпродуктах — News.ru) снижает риск онкологических заболеваний. Систематический обзор и метаанализ 121 клинического исследования включали 19 разновидностей опухолей. Более высокое

потребление витамина B6 статистически значимо ассоциировалось с более низким риском всех видов онкологических заболеваний, — обозначается в работе.

Также противоопухолевыми свойствами обладает витамин С, который в большом количестве содержится в шиповнике и цитрусовых. Многочисленные клинические исследования показали, что высокое его потребление снижает риск развития рака поджелудочной железы и пищевода. Достаточное количество этого витамина также облегчает процесс лечения онкобольных.

Эффективность химиотерапии весьма ограничена ее многочисленными побочными эффектами. Более высокая обеспеченность организма витамином С способствует повышению эффективности химиотерапевтических агентов, причем без повышения их токсичности для нормальных, неопухолевых клеток, — сказано в научной статье.

Зелень, злаковые, растительное и сливочное масло нужно потреблять обязательно. Ведь там содержится важный для организма витамин Е. Он является антиоксидантом, сдерживающим рост опухолевых клеток. Многочисленные исследования учёных показали, что достаточное потребление витамина Е снижает риск рака мочевого пузыря и почки в несколько раз.

Крупномасштабные исследования и метаанализы указывают на то, что более высокая обеспеченность организма витаминами достоверно ассоциирована со снижением риска возникновения опухолей, тяжести течения онкологических заболеваний и побочных эффектов от химиотерапии, — к такому выводу приходят авторы статьи.

При этом некоторые специалисты скептически относятся к выводам, что недостаток витаминов влияет на развитие рака. Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан , в беседе с News.ru назвал эту теорию «недоказанной с научной точки зрения». Он отметил, среди онкологов долгое время была распространена другая версия — витамины способствуют росту опухолей. По этой причине их избегали назначать онкобольным. Потом представители научного сообщества опровергли эту взаимосвязь.

Врачи не исключают — состав и качество пищи взаимосвязаны с появлением рака. Но витамины здесь не причем, причина в бактериях, заселяющих наш кишечник — микробиоте. Их общий вес — 2-3 кг, а количество в 10 раз превышает число клеток нашего организма.

Алексей Масчан, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва

Возможно, что взаимодействие пищи с этой огромной массой действительно может влиять на вероятность возникновения опухолей. Например, недавно было подтверждено, что потребление красного мяса чаще 3-х раз в неделю способствует возникновению рака кишечника. Вещества, содержащиеся в этом продукте, запускают канцерогенез.

По его словам, всё же сама распространённая причина развития опухолей — накопление мутаций в клетках. Они не всегда связаны с внешними факторами.