«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер

Шварценеггер рассказал, что чуть не умер во время шестой операции на сердце

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте прошлого года чуть не умер во время шестой операции на сердце, сообщает Mirror.

Ему заменяли легочный клапан, установленный в 1997 году.

"Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем «Терминаторе», — прокомментировал актер.

Когда Шварценеггер снова начал тренироваться, ему необходимо было соблюдать осторожность и на несколько месяцев отказаться от упражнения жим лежа.

Тем не менее, сложная операция не помешала 72-летнему культуристу прийти в форму.

"Я все еще могу позволить себе появляться обнаженным на экране", — похвастался актер.

"Терминатор: Темные судьбы" выходит в российский прокат 31 октября.