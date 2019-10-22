«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте прошлого года чуть не умер во время шестой операции на сердце, сообщает Mirror.
Ему заменяли легочный клапан, установленный в 1997 году.
"Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем «Терминаторе», — прокомментировал актер.
Когда Шварценеггер снова начал тренироваться, ему необходимо было соблюдать осторожность и на несколько месяцев отказаться от упражнения жим лежа.
Тем не менее, сложная операция не помешала 72-летнему культуристу прийти в форму.
"Я все еще могу позволить себе появляться обнаженным на экране", — похвастался актер.
"Терминатор: Темные судьбы" выходит в российский прокат 31 октября.