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Шварценеггер рассказал, что чуть не умер во время шестой операции на сердце 

РИА Новости + ещё 7 15 часов назад
«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, что в марте прошлого года чуть не умер во время шестой операции на сердце, сообщает Mirror.
Ему заменяли легочный клапан, установленный в 1997 году.
"Чем старше ты становишься, тем труднее. Тело уже не так быстро восстанавливается, но я быстро реабилитировался и даже вернулся в спортзал, чтобы продолжить тренировки для съемок в последнем «Терминаторе», — прокомментировал актер.
Когда Шварценеггер снова начал тренироваться, ему необходимо было соблюдать осторожность и на несколько месяцев отказаться от упражнения жим лежа.
Тем не менее, сложная операция не помешала 72-летнему культуристу прийти в форму.
"Я все еще могу позволить себе появляться обнаженным на экране", — похвастался актер.
"Терминатор: Темные судьбы" выходит в российский прокат 31 октября.
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Новости , Арнольд Шварценеггер , РИА Новости
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