Названа смертельная опасность аспирина для детей

Детям до 12 лет аспирин противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью телеканалу «Звезда».

Она объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором повреждается печень.

«И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее»,

— сказала врач. Она добавила, что такое осложнение смертельно опасно.

Кроме того, Ярцева опровергла миф о том, что аспирин помогает снизить похмельный синдром. По ее словам, препарат лишь усиливает токсическое действие.

В ноябре прошлого года ученые Лидского университета (Великобритания) заявили, что аспирин, а также эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. В результате у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA, — на девять процентов.