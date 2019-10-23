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Названа смертельная опасность аспирина для детей 

Lenta.ru + ещё 9 3 часа назад
Названа смертельная опасность аспирина для детей
Фото: m69 / ZUMA / Globallookpress.com
Детям до 12 лет аспирин противопоказан не только при гриппе, но и при любом другом заболевании, сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью телеканалу «Звезда».
Она объяснила, что при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты у ребенка может развиться синдром Рея, при котором повреждается печень.
«И никто не ожидает, что у ребенка может такое быть. Поэтому не сразу догадываются проверять печень или исследовать ее»,
— сказала врач. Она добавила, что такое осложнение смертельно опасно.
Кроме того, Ярцева опровергла миф о том, что аспирин помогает снизить похмельный синдром. По ее словам, препарат лишь усиливает токсическое действие.
В ноябре прошлого года ученые Лидского университета (Великобритания) заявили, что аспирин, а также эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника. В исследовании приняли участие более 700 пациентов из 53 больниц в Англии, у которых при колоноскопии был выявлен высокий риск развития рака кишечника. В результате у добровольцев, которые принимали аспирин, общее количество полипов уменьшилось на 22 процента, а у тех, кто принимал EPA, — на девять процентов.
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Новости , Грипп , Ирина Ярцева , ТК "Звезда"
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