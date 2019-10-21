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В Ступине онкологи удалили пациенту 2‑килограммовую опухоль 

РИАМО + ещё 1 4 часа назад
Онкологи удалили пациенту опухоль весом 2 кг
Фото: РИАМО
Ступинские онкологи удалили 46-летнему мужчине двухкилограммовую опухоль, операция длилась около трех часов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Пациент поступил в Ступинскую центральную районную клиническую больницу. Мужчине диагностировали массивную опухоль слепой кишки с прорастанием в смежные органы и обширным метастазированием в лимфатические узлы. Оперативное вмешательство завершилось восстановлением кишечной трубки.
«Заболевание было выявлено при колоноскопии, которая была выполнена в связи с низкими показателями гемоглобина в общем анализе крови. Примечательно, что мужчина имеет тяжелую сопутствующую патологию — сахарный диабет, ожирение и гипертоническую болезнь», — заявил проводивший операцию онколог высшей категории, доктор медицинских наук Виталий Коваленко.
Операция длилась около трех часов. Злокачественную опухоль удалили, сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, его перевели из реанимационного отделения в профильное. Он находится под пристальным наблюдением врачей.
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Новости , Виталий Коваленко
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