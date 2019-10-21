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Врачи назвали главные причины рака груди 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Врачи назвали главные причины рака груди
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи рассказывают, что эта болезнь носит наследственный характер. По словам экспертов, к факторам, которые влияют на риски возникновения заболевания, относятся: ранняя менструация, рождение первого ребенка после 35 лет, ожирение, сахарный диабет, стрессы и вредные привычки.
Медики советуют всем девушкам с 18 лет один раз в год посещать маммолога и акушера-гинеколога. Также специалисты рекомендуют обсматривать себя перед зеркалом. По словам экспертов, стоит обратить внимание на наличие покраснений или уплотнений в области груди.
Врачи предупредили, что в настоящее время единственный способ победить болезнь — пройти химиотерапию. Никаких безопасных лекарств и традиционных способов лечения пока нет. К народной медицине обращаться также не стоит, передает «24 канал».
Ранее сообщалось, что медики определили два продукта, защищающие от рака груди. Ученые рассказали, что женщины, которые потребляют в пищу лук и чеснок, реже страдают от злокачественных опухолей молочных желез.
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