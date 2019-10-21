Врачи назвали главные причины рака груди

Врачи рассказывают, что эта болезнь носит наследственный характер. По словам экспертов, к факторам, которые влияют на риски возникновения заболевания, относятся: ранняя менструация, рождение первого ребенка после 35 лет, ожирение, сахарный диабет, стрессы и вредные привычки.

Медики советуют всем девушкам с 18 лет один раз в год посещать маммолога и акушера-гинеколога. Также специалисты рекомендуют обсматривать себя перед зеркалом. По словам экспертов, стоит обратить внимание на наличие покраснений или уплотнений в области груди.

Врачи предупредили, что в настоящее время единственный способ победить болезнь — пройти химиотерапию. Никаких безопасных лекарств и традиционных способов лечения пока нет. К народной медицине обращаться также не стоит, передает «24 канал».

Ранее сообщалось, что медики определили два продукта, защищающие от рака груди. Ученые рассказали, что женщины, которые потребляют в пищу лук и чеснок, реже страдают от злокачественных опухолей молочных желез.