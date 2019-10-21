Ученые рассказали о смертельной опасности храпа

Американские ученые провели исследование и установили, что храп опасен для здоровья человека. По их словам, эта особенность во время сна может привести к дегенеративным заболеваниям мозга, а также к депрессии и даже к инсульту, пишет портал Medical Xpress.

Специалисты пояснили, что с храпом истончаются кости черепа. Это может привести к истечению цереброспинальной жидкости, или ликворее. В результате возникают симптомы, который напоминают деменцию.

Так, у страдающего храпом человека ухудшается сердечный ритм, кроме того, повышается риск возникновения заболеваний серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркта и инсульта. Помимо этого, недостаток кислорода в крови приводит к головным болям, стрессу и депрессии.

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют людям, страдающим храпом, обратиться к врачам, которые выявят причину и помогут избавиться от этого процесса.