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Раскрыто влияние перца чили на развитие рака 

Ferra.ru 2 часа назад
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Фото: ferra.ru
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Это вещество отвечает за остроту продукта. Исследователи утверждают, что оно способствует снижению метастазирования при раке лёгкого. Дело в том, что капсаицин препятствует активации белка Src, отвечающего за выживание клеток.
Данное открытие может помочь учёным разработать новые средства для лечения рака. Однако не всё так хорошо, как может показаться с первого взгляда. Проблема в том, что капсаицин вызывает побочные эффекты, в частности раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка. Поэтому исследователи сейчас пытаются найти аналог вещества, который не имел бы такого негативного действия.
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