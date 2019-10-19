Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.

Это вещество отвечает за остроту продукта. Исследователи утверждают, что оно способствует снижению метастазирования при раке лёгкого. Дело в том, что капсаицин препятствует активации белка Src, отвечающего за выживание клеток.

Данное открытие может помочь учёным разработать новые средства для лечения рака. Однако не всё так хорошо, как может показаться с первого взгляда. Проблема в том, что капсаицин вызывает побочные эффекты, в частности раздражение желудочно-кишечного тракта и спазмы желудка. Поэтому исследователи сейчас пытаются найти аналог вещества, который не имел бы такого негативного действия.