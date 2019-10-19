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В Японии ученые оживили мертвый мозг 

Газета.Ru 1 час назад
Ученые оживили мертвый мозг
Фото: Газета.Ru
Японские ученые смогли оживить мозг мертвой мыши, сообщают СМИ.
Уточняется, что мозг после этого прожил месяц.
Ученые из Центра исследований динамики биологических систем Riken удалось заставить мозг функционировать в течение 25 дней.
Исследования проводились на супрахиазматическом ядре — маленький участок мозга, который отвечает за биологические ритмы. Ученые сконструировали специальное устройство, которое способно поддерживать давление жидкости.
Результат позволит сохранять донорские органы на длительный срок, и выращивать их из отдельных клеток.
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