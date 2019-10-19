Ученые оживили мертвый мозг

Японские ученые смогли оживить мозг мертвой мыши, сообщают СМИ.
Уточняется, что мозг после этого прожил месяц.
Ученые из Центра исследований динамики биологических систем Riken удалось заставить мозг функционировать в течение 25 дней.
Исследования проводились на супрахиазматическом ядре — маленький участок мозга, который отвечает за биологические ритмы. Ученые сконструировали специальное устройство, которое способно поддерживать давление жидкости.
Результат позволит сохранять донорские органы на длительный срок, и выращивать их из отдельных клеток.