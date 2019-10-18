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Названы 4 симптома надвигающегося инфаркта 

Аргументы Недели 37 минут назад
Названы 4 симптома надвигающегося инфаркта
Фото: Аргументы Недели
Специалисты в области медицины перечислили основные признаки надвигающегося инфаркта миокарда. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.
Канал «Самое интересное» в «Яндекс. Дзен» отмечает, что симптомами предынфарктного состояния являются:
1. отеки ног, ступней и кистей рук;
2. аритмия;
3. болевые ощущения в левом плече;
4. одышка.
Ранее в пятницу сообщалось, что врачи рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга. Людям, которые хотят избежать данной смертельно опасной болезни, в частности, посоветовали больше двигаться, ограничить употребление спиртного и развивать в себе оптимистичный взгляд на мир.
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Новости , Инфаркт миокарда , Яндекс
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