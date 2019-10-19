Врачи забыли пациентку в томографе

Болгарские врачи оставили пациентку внутри томографа на шесть часов

70-летняя женщина провела шесть часов внутри больничного компьютерного томографа. Инцидент произошел в небольшом болгарском городке Павликени. Врачи попросту забыли про пациентку, которая должна была проходить обследование легких. Однако ее жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает, так как аппарат был выключен.

Как сообщает телеканал NOVA, когда женщина не вернулась вовремя домой, ее дочь обратилась в полицию. Также в ближайшее время родственники пациентки собираются подать в суд на руководство медицинского учреждения.

По словам директора больницы, уже была проведена соответствующая проверка. Выяснилось, что технику безопасности нарушила лаборант, и теперь ее ждет дисциплинарное взыскание.