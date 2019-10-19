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Болгарские врачи оставили пациентку внутри томографа на шесть часов 

Вечерняя Москва + ещё 3 43 минуты назад
Врачи забыли пациентку в томографе
Фото: Вечерняя Москва
70-летняя женщина провела шесть часов внутри больничного компьютерного томографа. Инцидент произошел в небольшом болгарском городке Павликени. Врачи попросту забыли про пациентку, которая должна была проходить обследование легких. Однако ее жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает, так как аппарат был выключен.
Как сообщает телеканал NOVA, когда женщина не вернулась вовремя домой, ее дочь обратилась в полицию. Также в ближайшее время родственники пациентки собираются подать в суд на руководство медицинского учреждения.
По словам директора больницы, уже была проведена соответствующая проверка. Выяснилось, что технику безопасности нарушила лаборант, и теперь ее ждет дисциплинарное взыскание.
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