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Россиянка спутала воду с кислотой и накормила ребенка 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Россиянка спутала воду с кислотой и накормила дочь
Фото: Lenta.ru
Жительница Севастополя по ошибке приготовила для своей годовалой дочери кашу на основе кислоты. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Врачи городской больницы №5, куда поступил ребенок, диагностировали у пострадавшей химический ожог глотки и пищевода. Мать рассказала медикам, что готовила для дочери кашу, но вместо воды по ошибке налила в кастрюлю кислоту. После ужина ребенку стало плохо, и женщина обратилась к врачам.
В настоящий момент информации о состоянии здоровья девочки нет. По факту произошедшего проводится проверка.
В августе сообщалось, что двухгодовалая француженка выпила моющее средство вместо сока в ресторане отеля и впала в кому. Девочка пришла с родителями на ужин в ресторан отеля La Fontaine aux Bretons, расположенного в коммуне Порник, департамент Атлантическая Луара. Они заказали ей яблочный сок, однако по ошибке вместо него официант принес промышленное моющее средство.
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