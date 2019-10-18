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Житель Москвы сам лечил гноящееся ухо, в итоге потерял слух 

Yellmed 3 часа назад
Москвич сам лечил ухо и потерял слух
Фото: Yellmed
Гнойные выделения из уха начались у пациента еще в семилетнем возрасте, но восприятие звуков стало ухудшаться только год назад. Об этом сообщает столичный Департамент здравоохранения.
Мужчина сам решил, какими антибиотики и противовоспалительными лекарствами лечиться. Но его состояние улучшалось только на непродолжительное время.
Врачи обследовали молодого человека и выяснили: слуховой проход сузился на две трети. Это врожденная болезнь под названием фиброзная атрезия. Встречается в 0,6 случаях на сто тысяч человек.
Заращение канала у пациента началось еще в детские годы и усугубилось частыми гнойными воспалениями. В течение многих лет раны не заживали до конца и провоцировали образование фиброзной ткани. Слуховой проход стал настолько узким, что вылечить больного мог только хирург.
Реконструктивную операцию проводили под наркозом. Сложность каналопластики заключалась в том, что патологический процесс поразил не только слуховой проход, но и барабанную перепонку. Микрохирургическими инструментами врачи удалили фиброзную ткань, не затронув при этом тончайшую мембрану в 0,1 мм.
Пациент перенес операцию хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация, после которой слух вернется полностью. Он сможет навсегда забыть о проблеме с ушами.
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